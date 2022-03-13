Писарев: «Ситуация для сборной не поменялась. Уже завтра нужно определять состав на сборы»

Писарев заявил, что сборная России по футболу продолжит работу в прежнем режиме

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев заявил, что для национальной команды ничего не изменилось, несмотря на отстранение от международных соревнований.

«Ситуация для сборной никак не поменялась. Нам все еще нужно посещать матчи, выбирать лучших. Уже завтра нам нужно состав на сборы определять», — заявил Писарев.

Ранее, 28 февраля, УЕФА и ФИФА приняли решение отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

8 марта ФИФА официально объявила, что российская сборная не сыграет в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ в Катаре.

Сборная России проведет сбор с 21 по 27 марта.