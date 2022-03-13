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Сегодня, 19:02

Писарев: «Ситуация для сборной не поменялась. Уже завтра нужно определять состав на сборы»

Писарев заявил, что сборная России по футболу продолжит работу в прежнем режиме
Севастиан Терлецкий
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Антон Иванов

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев заявил, что для национальной команды ничего не изменилось, несмотря на отстранение от международных соревнований.

«Ситуация для сборной никак не поменялась. Нам все еще нужно посещать матчи, выбирать лучших. Уже завтра нам нужно состав на сборы определять», — заявил Писарев.

Ранее, 28 февраля, УЕФА и ФИФА приняли решение отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

8 марта ФИФА официально объявила, что российская сборная не сыграет в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ в Катаре.

Сборная России проведет сбор с 21 по 27 марта.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Краснодар 1
1-й тайм

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
Николай Писарев
Футбол
Сборная России по футболу
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