Александр Емельяненко обратился к сборной России по футболу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram дал совет футболистам сборной России.

«Хождение по футбольному полю запрещено. Передайте, пожалуйста, сборной России по футболу: пусть начинают бегать — ходить нельзя», — сказал Емельяненко.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Ранее в РФС рассказали о статусе иска в CAS на решение ФИФА и УЕФА.

В прошлом бою Емельяненко победил решением судей ветерана ММА Джеффа Монсона. Поединок прошел на голых кулаках в рамках шоу Hardcore FC 23 февраля. 29 ноября 2019 года на «ВТБ Арене» в Москве Емельяненко в первом раунде нокаутировал Кокляева. Бой прошел по правилам бокса.