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Сегодня, 13:14

Александр Емельяненко обратился к сборной России по футболу

Александр Емельяненко запретил футболистам сборной России ходить по полю
Виктория Кравченко
Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram дал совет футболистам сборной России.

«Хождение по футбольному полю запрещено. Передайте, пожалуйста, сборной России по футболу: пусть начинают бегать — ходить нельзя», — сказал Емельяненко.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Ранее в РФС рассказали о статусе иска в CAS на решение ФИФА и УЕФА.

В прошлом бою Емельяненко победил решением судей ветерана ММА Джеффа Монсона. Поединок прошел на голых кулаках в рамках шоу Hardcore FC 23 февраля. 29 ноября 2019 года на «ВТБ Арене» в Москве Емельяненко в первом раунде нокаутировал Кокляева. Бой прошел по правилам бокса.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
Сборная России по футболу
Александр Емельяненко
ММА
3
1
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