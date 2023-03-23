Карпин: «Если бы шанса против Ирана не было, мы бы просто не вышли на поле»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сборной Ирана.

— Если бы шанса против Ирана не было, мы бы просто не вышли на поле.

— Иран — это сильная сборная?

— Не мне об этом рассуждать, но любой нормальный человек, если посмотрит на азиатские команды на чемпионате мира... Если он скажет, что команды слабые, значит человек совсем ничего не понимает. Иран — участник чемпионата мира, 24-е место в рейтинге ФИФА.

В следующем матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча команд пройдет 26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — 18.00 мск.