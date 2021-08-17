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Карпин встречался с Дзагоевым по поводу возможного возвращения в сборную России

15:04
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин встречался с полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым в Москве, информирует Sport24. Карпин лично обсудил с Дзагоевым будущее 31-летнего футболиста в составе сборной.

Дзагоев в нынешнем сезоне российской премьер-лиги принял участие в 3 матчах и сделал 1 голевой пас в составе ЦСКА.

За сборную России Алан не играл с чемпионата мира 2018 года. В общей сложности он провел за национальную команду 59 матчей, в которых забил 9 голов.

Накануне Карпин объявил состав сборной России на ближайшие матчи отборочного турнира к ЧМ-2022. Дзагоева в списке вызванных футболистов не оказалось, но он может быть вызван в национальную команду в дальнейшем, если будет стабильно играть на высоком уровне.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-08-17-karpin-vstrechalsya-s-dzagoyevym-futbolist-tsska-v-budushchem-mozhet-vernutsya-v-sbornuyu-rossii

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Роман Шишов все материалы автора

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