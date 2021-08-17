На Украине предположили, что Дзюба мог сам отказаться от вызова в сборную России

Известный украинский журналист Артем Франков прокомментировал отсутствие нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в списке сборной России на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

«На мой взгляд, это очень обязывающий отказ, — сказал Франков «СЭ». — Обильным выбором нападающих и вообще футболистов высокого класса Россия не страдает. Но вполне возможно, что Карпин хочет в какой-то степени решить вопрос с прицелом на будущее и не видит перспектив в товарище Дзюбе даже с точки зрения задач по выходу на ЧМ в Катаре. Вообще в плане сборных меня всегда умиляло, насколько мы далеки в своих представлениях от того, что может произойти в ближайшее время. Там нужно настолько подробно знать хитросплетения личных отношений футболистов друг с другом и с тренером, что это практически нереально. Потому каждое решение такого рода, как невызов Дзюбы, является неожиданностью. Я же сейчас жду списка от нашей страны, где ситуация сейчас, на мой взгляд, значительно хуже и гаже. После того, как Дзюба вляпался в совершенно идиотский скандал, у него был только один выход — забить 2-3 мяча за сборную. Увы, он не потащил на себе национальную команду, подвиг на Евро не совершил. Публике же не объяснишь, что он был эффективен в единоборствах на втором этаже, публика понимает только голы и голевые передачи. Я даже не исключаю, что Дзюба сам попросил: «Хватит меня дергать, дайте я за клуб спокойно поиграю». Мне кажется, на его месте был бы смысл о чем-то подобном попросить».

Также заслуженный журналист Украины оценил перспективы сборной России попасть в финальную часть ЧМ-2022.

«Российские клубы провалились в квалификации еврокубков, но прямой связи между уровнем чемпионата и сборной не существует. Это доказывают многие сборные, в том числе Уэльс. Сборная — это чисто случайное скопление игроков и талантов местного масштаба. Я не настолько близок к чемпионату России, чтобы представлять, какие варианты там можно искать. Сотворит ли Карпин чудо? Не верю. Сможет ли сборная России сыграть чуть лучше, чем на Евро? Верю. Сможет ли сыграть кардинально лучше? Нет. Другой вопрос, что этого «чуть лучше» вполне может хватить для того, чтобы пройти отбор, а потом уже с треском обосраться на чемпионате мира. К сожалению, так. У России ровная группа, там одна победа или поражение не значат почти ничего, ибо они отыгрываются в ближайших играх. Так что здесь совершенно спокойно можно ожидать любое место с 1 по 4. Те же хорваты, на мой взгляд, уже не те, это показал Евро», — добавил Франков.

Следующий матч в рамках отборочного этапа чемпионата мира-2022 сборная России проведет против команды Хорватии 1 сентября, начало матча в 21:45.