Экс-игрок сборной России раскритиковал физическую готовность Дзюбы

Экс-футболист сборной России Игорь Ледяхов высказал мнение, что форвард «Зенита» Артем Дзюба на данный момент физически не готов к сезону РПЛ. По словам экс-тренера «Ахмата», это может определить даже человек с непрофессиональным взглядом.

32-летний Дзюба не получил вызов в сборную России от нового главного тренера Валерия Карпина для участия в сентябрьских квалификационных матчах чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Тренерский штаб выбрал именно тех, кто хорошо проявил себя в начале сезона. Вызвали всех сильнейших на данный момент. Мы с вами видим, а это может определить даже непрофессионал, что Дзюба еще не готов к сезону, — цитирует Ледяхова «РИА Новости». — Знаем, что он, как участник ЕВРО-2020, имел меньше времени в подготовительном периоде, но сейчас он просто не готов. Есть люди, которые лучше физически. Когда Артем наберет форму, он точно получит место в составе «Зенита» и, может быть, будет приглашен в национальную команду».

В сборную России вызваны три форварда: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА) и Константин Тюкавин («Динамо»).

«Главное, чтобы эти нападающие не получили травмы в оставшихся играх РПЛ. Смолов имеет неплохие шансы на выход в старте, потому что в последних матчах показывал себя достойно. Тюкавин выглядит прилично на фоне остальных. Этот выбор полностью оправдан», — добавил Ледяхов.