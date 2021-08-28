Карпин рассказал о выборе капитана и основного вратаря в сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий после открытой тренировки национальной команды.
«Давление? Нет, сейчас его нет. Есть только интерес со стороны журналистов и болельщиков.
Капитан в сборной? Ещё не определился. Соберёмся командой послезавтра и решим.
О первом номере в воротах я не знаю. Мне об этом скажут только в предыгровой день, 31 августа», — сказал Карпин.
Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).
Встречи отбора к ЧМ-2022 станут первыми для сборной России после назначения на пост главного тренера команды Карпина, который сменил на этой должности Станислава Черчесова.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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