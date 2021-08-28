Карпин рассказал о выборе капитана и основного вратаря в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий после открытой тренировки национальной команды.

«Давление? Нет, сейчас его нет. Есть только интерес со стороны журналистов и болельщиков.

Капитан в сборной? Ещё не определился. Соберёмся командой послезавтра и решим.

О первом номере в воротах я не знаю. Мне об этом скажут только в предыгровой день, 31 августа», — сказал Карпин.

Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).

Встречи отбора к ЧМ-2022 станут первыми для сборной России после назначения на пост главного тренера команды Карпина, который сменил на этой должности Станислава Черчесова.