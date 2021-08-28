Фомин: «Динамо» базовый клуб сборной? Если мы получаем вызов, то мы должны себя проявить»

Полузащитник сборной России Даниил Фомин высказался на тему того, что в национальной команде стало много представителей «Динамо».

«Динамо» базовый клуб сборной? Нам надо показывать хорошую игру в чемпионате и удачно играть. Если мы получаем вызов, то мы должны себя проявить», — сказал Фомин.

Национальная команда проведет три отборочных матча чемпионата мира 2022 года против сборных Хорватии (1 сентября в Москве), Кипра (4 сентября в Никосии) и Мальты (7 сентября в Москве).

Кроме Фомина «Динамо» в сборной представляют Арсен Захарян и Константин Тюкавин. В расширенный список для подготовки к отборочным играм также входил Денис Макаров.