Фомин: «Динамо» базовый клуб сборной? Если мы получаем вызов, то мы должны себя проявить»
Полузащитник сборной России Даниил Фомин высказался на тему того, что в национальной команде стало много представителей «Динамо».
«Динамо» базовый клуб сборной? Нам надо показывать хорошую игру в чемпионате и удачно играть. Если мы получаем вызов, то мы должны себя проявить», — сказал Фомин.
Национальная команда проведет три отборочных матча чемпионата мира 2022 года против сборных Хорватии (1 сентября в Москве), Кипра (4 сентября в Никосии) и Мальты (7 сентября в Москве).
Кроме Фомина «Динамо» в сборной представляют Арсен Захарян и Константин Тюкавин. В расширенный список для подготовки к отборочным играм также входил Денис Макаров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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