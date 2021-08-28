Карпин: «Никто не изгонял Жиркова из расположения сборной»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на новость о том, что Юрию Жиркову запретили появляться на базе национальной команды.

«Никто не изгонял Жиркова из расположения сборной. Это Новогорск, а не сборная. Я узнал об этой ситуации через интернет», — заявил Карпин.

Футболисту Юрию Жиркову, в настоящий момент являющемуся свободным агентом, запретили проводить тренировки на базе сборной России в Новогорске.

Об этом написал бывший пресс-атташе национальный команды Илья Казаков в колонке «СЭ».

Впоследствии сам спортсмен подтвердил эту информацию.

Отметим, что 12 июня Жирков получил травму в первом матче сборной России на Евро-2020 против бельгийцев (0:3).