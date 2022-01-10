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Карпин поедет на сборы клубов РПЛ в ОАЭ

19:43
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По информации «РБ Спорт», тренеры сборной России планируют отправиться в командировки в места базирования клубов Тинькофф РПЛ во время предсезонных сборов.

Главный тренер сборной Валерий Карпин полетит в Эмираты, а его помощник Николай Писарев отправится в Турцию.

Из клубов РПЛ в ОАЭ будут находиться «Зенит», «Краснодар» и «Спартак». В Турцию отправятся «Динамо», «Рубин», «Сочи», «Крылья Советов».

Ближайший матч сборная проведет с Польшей — стыковой матч отбора ЧМ-2022 состоится 24 марта в Москве. В случае победы российские футболисты в решающем матче за право поехать в Катар 29 марта примут сильнейшего в паре Швеция — Чехия.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/karpin-poedet-na-sbory-klubov-rpl-v-e-miraty-pisarev-v-turtsiyu/

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