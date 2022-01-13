Тренерский штаб сборной России посетит сборы клубов РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, а также члены тренерского штаба Николай Писарев и Виктор Онопко посетят подготовительные сборы клубов РПЛ, информирует сайт РФС.

14 января Карпин вылетает в Испанию, далее посетит расположения российских команд в ОАЭ и Турции. Что касается помощников главного тренера, то Писарев в январе и феврале будет постоянно находиться в Турции, а Онопко — в Испании.

Во время сборов члены тренерского штаба национальной команды будут следить за подготовкой потенциальных кандидатов в сборную, а также проводить встречи с игроками и тренерами команд РПЛ.

Напомним, что 24 марта сборная России в «Лужниках» проведет полуфинальный стыковой матч за право попадания на ЧМ-2022 с командой Польши. Победитель матча 29 марта в финале сыграет с победителем пары Швеция — Чехия.