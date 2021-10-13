Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Карпин рассказал, на какую сумму и за что оштрафовал Смолова

13 октября, 21:01
Теги:

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о штрафах в национальной команде.

«За все время один раз было опоздание — Гильерме. Был отъезд на тренировку. Кафанов думал, что он и не нужен. Оштрафовал Смолова на 1000 рублей за то, что пришел в белой майке, а не в красной. Куда идут деньги? В общак, который держит Джикия», — рассказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Карпин возглавил национальную команду в июле. Контракт со специалистом рассчитан до декабря 2021-го. Соглашение будет продлено, если Карпин добьется попадания сборной в стыковые матчи на чемпионат мира-2022.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/NYperLrFdy8

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора
Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
2
2
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры