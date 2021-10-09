Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Словакией (1:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 оценил состояние газона, на котором проходила игра. Встреча проходила в Казани.

— Как оцените поле и не мешало ли его состояние игре?

— Ссылаться на поле неправильно. Для обеих команд оно одинаково. Поле было мягкое и это было непривычно, но и Словакии тоже. Поле было не самого лучшего качества, слишком много песка, трава молодая не держит. Но что есть, то есть. Повторюсь, для двух команд поле одинаковое.

Думаю, местные агрономы и власти попытались сделать максимально возможное лучшее поле и за это время невозможно сделать идеальное поле. Визуально — да, но с точки зрения дерна и чтобы поле держалось — нереально.

Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.