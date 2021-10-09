Карпин — о матче со Словакией: «Очень доволен одним — это самоотдачей игроков»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Словакией (1:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 рассказал, чем доволен в игре своей команды.
«Очень доволен одним — это самоотдачей игроков, самоотверженностью всей команды. Это была команда, которая умирала на поле. Было тяжело, на полусогнутых играли, бились, боролись. Все друг за друга. Была команда в этом отношении», — сказал Карпин.
Следующий матч сборная России проведет 11 октября на выезде против команды Словении.
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