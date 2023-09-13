Зарема выразила респект Карпину за совет футболистам уезжать из РПЛ

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что игрокам стоит уезжать играть за границу.

«Респект Валерию Карпину за откровенность и трезвую оценку ситуации», — приводит слова Салиховой РИА «Новости».

Во вторник, 12 сентября, после ничьей российской сборной с Катаром (1:1) в товарищеском матче Карпин заявил, что россиянам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.

В матче сборной России против Катара принял участие только один российский футболист, выступающий за границей, — полузащитник Александр Головин («Монако»).