Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

13 сентября, 23:30

Зарема выразила респект Карпину за совет футболистам уезжать из РПЛ

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Зарема Салихова.
Фото Владимир Песня / РИА Новости

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что игрокам стоит уезжать играть за границу.

«Респект Валерию Карпину за откровенность и трезвую оценку ситуации», — приводит слова Салиховой РИА «Новости».

Во вторник, 12 сентября, после ничьей российской сборной с Катаром (1:1) в товарищеском матче Карпин заявил, что россиянам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.

В матче сборной России против Катара принял участие только один российский футболист, выступающий за границей, — полузащитник Александр Головин («Монако»).

Источник: https://rsport.ria.ru/20230913/futbol-1896211149.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Зарема Салихова
6
5
Читайте также
Матч отбора Евро Румыния — Косово остановили на 50 минут из-за политического баннера
«Неприятный выбор и нравственная дилемма». Олимпийские комитеты стран Прибалтики призвали МОК не пускать Россию в Париж-2024
Поврежденные в результате удара ВСУ корабли ВМФ РФ продолжат боевую службу
Москва выразила демарш Баку из-за заявления МИД Азербайджана о выборах
Молодая мать выпала с 24-го этажа во время мытья окна в Екатеринбурге
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-генсек РФС Воробьев: «Перед игрой сборной России надо пить боярышник»

Радченко: «Карпину надо сделать выводы, те ли люди были приглашены в сборную»
Новости
RSS RSS
Все новости