Карпин объяснил, почему Фернандес завершил карьеру
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал, почему считает Марио Фернандеса великим футболистом. 31-летний защитник ЦСКА на прошлой неделе завершил свою карьеру.
— Марио завершил карьеру в сборной, вы уже дали комментарий, после этого опубликовали пост, сказали, что даже немного времени хватило, чтобы понять, что он великий игрок. Почему он великий?
— Потому что по мне — он великий игрок. Потому что таких игроков у нас немного. Человек, который на 100 процентов отдается этой профессии, на 100 процентов выполняет все требования, которые ему предъявляют, который готов умереть на поле, но сделать то, что он должен — по мне это уже великий игрок. Великий игрок — не только тот, который забивает по 50 голов и обыгрывает по 50 человек за матч. Бывают великие люди, назовем их «великие трудяги», вне зависимости от мастерства даже. К Марио последнее не относится, плюс еще и его мастерство — хватило буквально недели, чтобы понять, что он такой (великий).
— А в чем конкретно его самоотдача? Вы сейчас говорите, что он всегда готов, а с другой стороны — ему 31 год и он говорит, что выбирает клуб из-за травм. Есть же момент, что он бережет себя.
— По мне в этом тоже величие. Это тот футболист, который не хочет обманывать себя, клуб и сборную. Он понимает, что здоровье не позволяет ему на 100 процентов выкладываться, как он всегда это делал, и давать тот результат, который бы ему хотелось. Он понимает, что если будет распыляться на две команды, то это может привести к тому, что он не сможет где-то давать результат на 100 процентов. В принципе, эта ситуация схожа с моей, с совмещением «Ростова» и сборной. Я тоже понял, что на 100 процентов и там, и там просто физически не смогу выполнять всю работу, поэтому лучше не вредить и вовремя уйти. И Марио принял такое решение. Поэтому лучше сконцентрироваться на чем-то одном и делать это на 100-150 процентов, чем по 70 процентов там и там. Это нормальное явление, и в этом тоже есть свое величие.
О завершении карьеры в сборной футболист сообщил 13 сентября. Фернандес написал открытое письмо для российских болельщиков.
Защитник родился в Бразилии, за сборную России 30-летний футболист провел 35 матчей и забил 5 голов.
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