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Карпин объяснил, почему Фернандес завершил карьеру

10:05
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» рассказал, почему считает Марио Фернандеса великим футболистом. 31-летний защитник ЦСКА на прошлой неделе завершил свою карьеру.

— Марио завершил карьеру в сборной, вы уже дали комментарий, после этого опубликовали пост, сказали, что даже немного времени хватило, чтобы понять, что он великий игрок. Почему он великий?

— Потому что по мне — он великий игрок. Потому что таких игроков у нас немного. Человек, который на 100 процентов отдается этой профессии, на 100 процентов выполняет все требования, которые ему предъявляют, который готов умереть на поле, но сделать то, что он должен — по мне это уже великий игрок. Великий игрок — не только тот, который забивает по 50 голов и обыгрывает по 50 человек за матч. Бывают великие люди, назовем их «великие трудяги», вне зависимости от мастерства даже. К Марио последнее не относится, плюс еще и его мастерство — хватило буквально недели, чтобы понять, что он такой (великий).

— А в чем конкретно его самоотдача? Вы сейчас говорите, что он всегда готов, а с другой стороны — ему 31 год и он говорит, что выбирает клуб из-за травм. Есть же момент, что он бережет себя.

— По мне в этом тоже величие. Это тот футболист, который не хочет обманывать себя, клуб и сборную. Он понимает, что здоровье не позволяет ему на 100 процентов выкладываться, как он всегда это делал, и давать тот результат, который бы ему хотелось. Он понимает, что если будет распыляться на две команды, то это может привести к тому, что он не сможет где-то давать результат на 100 процентов. В принципе, эта ситуация схожа с моей, с совмещением «Ростова» и сборной. Я тоже понял, что на 100 процентов и там, и там просто физически не смогу выполнять всю работу, поэтому лучше не вредить и вовремя уйти. И Марио принял такое решение. Поэтому лучше сконцентрироваться на чем-то одном и делать это на 100-150 процентов, чем по 70 процентов там и там. Это нормальное явление, и в этом тоже есть свое величие.

О завершении карьеры в сборной футболист сообщил 13 сентября. Фернандес написал открытое письмо для российских болельщиков.

Защитник родился в Бразилии, за сборную России 30-летний футболист провел 35 матчей и забил 5 голов.

Большое интервью Карпина: слова президента о лимите, реформа российского футбола, может ли кто-то влиять на выбор состава?

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

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