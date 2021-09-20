Карпин рассказал, может ли Марио Фернандес вернуться в сборную России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, сможет ли защитник Марио Фернандес возобновить карьеру в сборной.
— Сейчас проблема с Караваевым, есть ли возможность как-то уговорить Марио в экстренной ситуации помочь сборной?
— Не знаю. Возможно. Я об этом даже не думал. Экстренно договариваться... Ну это будет форс-мажор. Решение уже принято. Возможно, если будет какое-то изменение решения Марио... Я сейчас не могу сказать.
13 сентября 30-летний футболист объявил о завершении карьеры в сборной России. За команду он провел 35 игр, отметившись 5 голами.
Большое интервью Карпина: слова президента о лимите, реформа российского футбола, может ли кто-то влиять на выбор состава?
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