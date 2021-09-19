Сборная России поздравила Фернандеса с днем рождения
Аккаунт сборной России по футболу в Twitter поздравил защитника Марио Фернандеса с днем рождения. 19 сентября ему исполнился 31 год.
«Супер Марио — 31! Будь здоров, получай удовольствие от футбола и жизни и никогда не переставай улыбаться», — говорится в посте.
В составе национальной команды Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. Он провел 33 матча и отметился 5 забитыми мячами. 13 сентября 2021 года Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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