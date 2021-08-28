Карпин: «Было бы лучше начать турнир с Мальтой»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил календарь предстоящих матчей национальной команды.

— Было бы лучше начать турнир с Мальтой. Времени на подготовку не так много. Исходя из разговоров с игроками и специалистами, наверное, было бы легче начинать с Мальтой. Но есть, что есть.

Хорваты фавориты в матче. Почему? Прошли на Евро дальше, чем мы, — заявил Карпин.

Сборная России под руководством Карпина проводит первый сбор перед отборочными матчами чемпионата мира-2022. Встречи с командами Хорватии, Кипра и Мальты пройдут 1, 4 и 7 сентября соответственно.