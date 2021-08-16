Отец Кузяева: «Если нужно будет, Далер выйдет даже вратарем или судьей»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал удаление игрока в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1) и очередной вызов в сборную России.

— Не сказал бы, что матч был сложным, — заявил Кузяев-старший «РБ Спорт». — Настроение у Далера нормальное, боевое. Я доволен игрой сына. Он бьется за каждый мяч. Все моменты, которые обсуждают, были игровыми. Дай бог, чтобы каждый футболист так бился на поле. Так что я доволен, что и главный тренер сборной России вызвал Далера в команду.

— Валерий Карпин общался со многими игроками. Что он говорил Далеру?

— Знаю, что встреча была. Но о чем говорили, не знаю. Сын у меня самостоятельный, взрослый человек. Мы такие вещи не обсуждаем.

— Станислав Черчесов заигрывала Далера в том числе в качестве флангового защитника. Есть понимание, в каком статусе его видит Карпин?

— Это надо спросить у Валерия Георгиевича. Далер всегда работает на команду. Если нужно будет, он выйдет даже вратарем. Теперь он может быть даже судьей, вчера этому научился (смеется). Он все будет делать для «Зенита» и сборной, он порядочный человек.