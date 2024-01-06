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Канчельскис: «Идея распустить сборную — бред, нужны даже полуживые товарищеские матчи»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о сборной России.

«Идея распустить сборную — бред и популизм. Игрокам нужна международная практика. Любые матчи лучше, чем их отсутствие. Даже полуживые товарищеские игры нужны. Этот вопрос нет смысла обсуждать», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Сборная России по футболу с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах. В последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина разгромила Кубу (8:0). В марте 2024 года россияне должны сыграть против Сербии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-ideya-raspustit-sbornuyu-bred-i-populizm-nuzhny-dazhe-poluzhivy-e-tovarishheskie-matchi/
Андрей Канчельскис
Сборная России по футболу
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