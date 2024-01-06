Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:51

Игнатьев: «Карпин своей прямотой напоминает мне Жириновского: рубит правду топором»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, какой чертой характера Валерий Карпин, возглавляющий национальную команду в настоящее время, напоминает ему бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Своей прямотой и тем, как рубит правду топором, Карпин напоминает мне Владимира Вольфовича Жириновского. Но я сказал бы, что Валерий Георгиевич — самостоятельная боевая единица, человек с определенными взглядами на жизнь и пытающийся не защищаться, а говорить, как оно есть. Наверное, один из современных людей, который не боится говорить то, что у него перед глазами», — цитирует Игнатьева Sport24.

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. В 2023-м национальная команда под его руководством провела 8 товарищеских матчей, трижды одержав победу, четырежды сыграв вничью и один раз потерпев поражение.

Источник: https://sport24.ru/football/news-610152-eks-trener-sbornoy-rossii-karpin-svoyey-pryamotoy-napominayet-mne-zhirinovskogo-rubit-pravdu-toporom
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
1
1
Читайте также
Фируджа и Гукеш стали участниками турнира претендентов благодаря проблемам в регламент ФИДЕ
Валерия Каюмова выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Премьер Ирака объявил о решении вывести иностранные войска после авиаудара США
Знакомые семьи внука Хрущева рассказали о его болезни
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Актер Кристиан Оливер опубликовал жуткий пост перед гибелью
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис: «Идея распустить сборную — бред, нужны даже полуживые товарищеские матчи»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости