Игнатьев: «Карпин своей прямотой напоминает мне Жириновского: рубит правду топором»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, какой чертой характера Валерий Карпин, возглавляющий национальную команду в настоящее время, напоминает ему бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Своей прямотой и тем, как рубит правду топором, Карпин напоминает мне Владимира Вольфовича Жириновского. Но я сказал бы, что Валерий Георгиевич — самостоятельная боевая единица, человек с определенными взглядами на жизнь и пытающийся не защищаться, а говорить, как оно есть. Наверное, один из современных людей, который не боится говорить то, что у него перед глазами», — цитирует Игнатьева Sport24.

Карпин возглавил сборную России в 2021 году. В 2023-м национальная команда под его руководством провела 8 товарищеских матчей, трижды одержав победу, четырежды сыграв вничью и один раз потерпев поражение.