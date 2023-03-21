Канчельскис — о матче против сборной Ирана: «Надеть майку сборной России — многого стоит!»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной сборной против Ирана.

«Когда нас приглашали в сборную, мы доказывали, сражались и бились на футбольном поле! Для нас это было счастьем. Для ребят сейчас должно быть так же. Надеть майку сборной России — многого стоит. У ребят должно быть понимание, что приехали не просто так на товарищескую игру. Выходите и доказываете! А то некоторые сидят на скамейке и рассказывают: «Вот если бы меня поставили...» Если тебя не поставили, значит, не готов. Доказывайте! Не просто же так вас вызывают в сборную. Это честь приезжать в сборную», — сказал Канчельскис «СЭ».

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране.