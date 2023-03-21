Лоза — о предстоящем матче сборной России: «Иран отнюдь не мальчик для битья»

Российский артист Юрий Лоза в комментарии для «СЭ» оценил форму сборной Ирана перед товарищеским матчем с Россией.

«Мы играем с такими соперниками всегда — с командами средней руки. Чем этот матч отличается от матча со сборной Болгарии, Румынии, Албании? Любую европейскую среднюю команду возьмите — она примерно такого же класса. Мы с ними спокойно играли раньше и не задавали вопросов. Все восточные команды из так называемого третьего футбольного мира сейчас приподнялись. Футбол подровнялся во всем мире — и в Иране он тоже находится на подъеме. Ни к одному сопернику нельзя относиться наплевательски и заниматься «шапкозакидательством». Иран отнюдь не мальчик для битья и не новичок. Иран будет сражаться и биться по-настоящему. Матч будет интересный — почему не посмотреть?» — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране. 26 марта национальная команда встретится со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.