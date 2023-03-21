Колыванов предположил, почему Карпин не вызвал Чалова в сборную России

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о непопадании нападающего ЦСКА Федора Чалова в итоговый состав национальной команды на мартовский сбор.

«Тюкавин, Комличенко и Соболев выглядят лучше Чалова? Тюкавин, скорее всего, да. Среди всех нападающих он находится в лучшей спортивной форме. Насчет Соболева непонятно. Комличенко своей, ростовский. Карпин его лучше знает. Чалов — хороший футболист. Не знаю, по какой причине его не вызвали. Может, Карпин хочет посмотреть другие сочетания игроков. Справедливо, что Соболев не попал в сборную России? Это не нам решать. Есть главный тренер, который отвечает за результат. Понятно, что это товарищеские матчи. Не знаю, мог бы и вызвать. С другой стороны, у тренера свой взгляд на определенные вещи. Если играть в одного центрального нападающего, то один из них может и не сыграть. Например, будут играть с одним Соболевым или с одним Комличенко. Они же не будут вдвоем находиться на поле. Остается еще Тюкавин. Для двух матчей вполне достаточно трех нападающих», — приводит слова Колыванова «Спорт День за Днем».

Ранее Чалов ранее не получил вызов в сборную на товарищеские игры с Ираном и Ираком. В текущем сезоне 24-летний россиянин провел за ЦСКА 27 матчей, забил 15 мячей и отдал две результативные передачи.