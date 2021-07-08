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Кафельников — о работе Черчесова в сборной: «Я не могу назвать это позором»

16:35
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский, -
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский, -
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Бывший теннисист Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» решение РФС разорвать контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Я точно не могу сказать, что это была работа после который можно сказать: «Вау!» И для меня было бы удивительно, если бы РФС не уволила Черчесова. Они понимали, что ситуация безвыходная. И надо что-то делать. Нет, я не могу назвать работу Черчесова позором. Я не хочу такого говорить, это не в моей компетенции», — сказал Кафельников «СЭ»

Черчесов тренировал сборную России с 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).

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