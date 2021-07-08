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Черчесов обратился к болельщикам после отставки с поста главного тренера сборной России

16:35
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам после своей отставки из национальной команды.

«Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни. Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем работал вместе, за эти годы. Разумеется, благодарен тренерскому, административному и медицинскому штабу и Российскому футбольному союзу», — цитирует Черчесова «МК».

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года, приняв команду после чемпионата Европы. Со специалистом российская сборная приняла участие в Кубке конфедераций-2017 (не вышла из группы), чемпионате мира-2018 (1/4 финала) и Евро-2020 (не вышла из группы).

Контракт 57-летнего специалиста с годовой зарплатой 2,5 миллиона евро был рассчитан до 30 декабря 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.mk.ru/sport/2021/07/08/stanislav-cherchesov-posle-otstavki-spasibo-vsem-kto-s-nami-zhil-futbolom.html

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