Кафанов: «Сафонов — первый номер сборной. Он держит эту планку»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о выборе голкиперов на октябрьские матчи национальной команды.

— Два матча на три не делится. Хотим дать сыграть все троим вратарям. Кто-то сыграет целиком, планируем, чтобы два вратаря сыграли по тайму. Предварительно — с Кенией. После последнего сбора когда были все трое, все провели отрезок хорошо, не дали повода усомниться, последний матч Матвея не в счет, это первая ошибка за 11 матчей, ошибка не повлияла на исход игры. Матвей Сафонов — первый номер сборной. Он держит эту планку. У нас был разговор: «Матвей, не давай в себе повода усомниться, что ты первый». Он хорошо отыграл отрезок.

— Почему Кержакова не вызвали?

— Потому что он сейчас не играет.

— А Максименко почему?

— Там такая ситуация, что уже три вратаря сыграли. Максименко вышел очень хорошо, но только потому, что у Селихова проблемы со здоровьем тогда были. Но я за один второй тайм дал бы Максименко лучшего игрока.

— Очень много ошибок у Онаны, вратаря Камеруна. Как можете это объяснить?

— У каждого вратаря бывают периоды подъема и спада. Много игр было, где он подтверждал свой высокий европейский уровень. Очень хочется, чтоб он сыграл, увидеть его вживую.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном. Встреча пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 19.00 по московскому времени. Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении 16 октября в Турции. Начало — в 18.00 по московскому времени.