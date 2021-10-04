Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал о системе обучения тренеров вратарей, которую он создал в 2012 году вместе с Вячеславом Чановым и Михаилом Бирюковым.

— В 2009 году, вскоре после Евро-2008 с впечатляющим чемпионством испанцев, попал на семинар в Испании, где тренеры вратарей примеры и сегунды собираются два раза в месяц. На одном из таких семинаров разрешили поприсутствовать. Помню, выходили оттуда вечером как одна большая семья. Это на поле их клубы — конкуренты, а там все шли вместе через весь футбольный центр в Мадриде, обнимались, общались. Тогда подумал: «Как хочется, чтобы у нас так же было!»

Приехал, Курбан Бердыев спрашивает: «Ну, что скажешь про семинар?» Ответил: «Мы не скоро сможем Испанию обыграть. Даже по системе подготовки вратарей мы от них очень далеко. Нужно то-то и то-то...» Бердыев сказал: «Хорошо. Тебе нужно время, я тебе его дам. Начинай». Понимал, что нужна помощь от самых авторитетных тренеров вратарей, и Чанов с Бирюковым меня поддержали. Сейчас все работает, РФС нас поддерживает, Андрею Лексакову и Андрею Власову огромное спасибо.

— Меня восхищает, что вы готовы не держать свои знания при себе, а делиться ими. Утрачивая, так сказать, эксклюзивность своего знания.

— Очень долго пришлось убеждать тренеров вратарей в необходимости этого. У кого-то такой секретик, у кого-то другой... Поначалу все вообще приходили и думали: «Да что мы тут не знаем?» Это потом разговорились, стали общаться, делиться, все рассказывать. Конечно, для этого нужен был пример. Поэтому тренерам и говорил: «Работаю так и так. Вот все детали. Если нравится — берите, нет — говорите, с чем не согласны. Давайте здесь все обсудим». Рассказал в деталях, как готовил Рыжикова, когда мы на «Ноу Камп» обыграли «Барселону». И когда что-то неправильно сделал — тоже рассказывал, делился ошибками, чтобы они их не повторяли. И постепенно все пошло.

Как-то прочитал в «СЭ» колонку Дмитрия Иванова, бывшего гендиректора «Динамо», что российская вратарская школа возродилась благодаря лимиту на легионеров. Не согласен. И во время лимита у нас были годы, когда в РФПЛ было заявлено от девяти до 15 вратарей-легионеров, а в некоторых командах и вовсе по два. А теперь у нас, хоть и нет четкого первого номера в сборной, есть большой выбор взрослых голкиперов. Тренеры вратарей стали более грамотно работать, и в результате в каждой команде РПЛ сейчас есть минимум по два нормальных вратаря, а то и по три. И кандидатов в сборную очень много.