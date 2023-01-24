Белоус прокомментировал новость о возможном допуске женских и юношеских команд из России к международным соревнованиям

Российский футбольный менеджер Юрий Белоус поделился мнением о возможном допуске женских и юношеских команд из России к международным соревнованиям.

«Это было прогнозируемо. Переговорный процесс с УЕФА — это длительный период времени, многораундовый. Что касается полномасштабного возвращения российских футбольных клубов и сборных, оно может произойти только после прекращения специальной военной операции. Конечно, возвращение на международную арену российских женских и юношеских команд это большой плюс, но это паллиативное решение, но тем не менее уже есть хоть какой-то шаг вперед», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

Сообщалось, что УЕФА планирует снять ограничения с российского футбола и может разрешить юношеским и женским командам участвовать в международных матчах.