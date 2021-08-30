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Алексей Миранчук — о сборной России: «Все новенькое, интересное»

10:50
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поделился эмоциями от прибытия в расположение сборной России.

«Прилетел в Россию — сразу все по-другому. Впереди важные матчи, будем настраиваться, концентрироваться. Надо проделать хорошую работу.

Не узнавал ни у кого из ребят об изменениях в сборной, оставил всех в покое. Ребята есть новенькие, будем знакомиться в процессе всего. Все новенькое, интересное.

С Пашаличем в клубе не прощались, сказали друг другу, что скоро увидимся», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.

В сентябре сборная России сыграет со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября) в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Предстоящие матчи станут первыми для сборной России под руководством нового главного тренера Карпина, который на этом посту сменил Станислава Черчесова.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CTMJVrtocoC/

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Александр Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры