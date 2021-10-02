Иван Сергеев — о сборной России: «Если меня не замечают, значит мне надо еще прибавлять»
Нападающий «Крылья Советов» Иван Сергеев заявил, что рассчитывает в будущем на попадание в сборную России.
«Сборная меня не замечает? Я спокойно к этому отношусь. Если меня не замечают, значит мне надо еще прибавлять. Я не расстраиваюсь, работаю каждый день.
Понятно, что РПЛ — это другой уровень, чем ФНЛ. Здесь другое все — скорости, игра, единоборства. Все команды на голову выше. Понемногу наша молодая команда прибавляет. Хочу поздравить Самару с победой.
На что «Крылья Советов» претендуют? Мы идем от игры к игре. Нам непринципиален соперник — «Зенит» или «Динамо». Это не важно для нас. Мы спокойно готовимся. Во всех матчах настраиваемся только на победу. Посмотрим, как сезон закончится», — сказал Сергеев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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