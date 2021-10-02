Нападающий «Крылья Советов» Иван Сергеев заявил, что рассчитывает в будущем на попадание в сборную России.

«Сборная меня не замечает? Я спокойно к этому отношусь. Если меня не замечают, значит мне надо еще прибавлять. Я не расстраиваюсь, работаю каждый день.

Понятно, что РПЛ — это другой уровень, чем ФНЛ. Здесь другое все — скорости, игра, единоборства. Все команды на голову выше. Понемногу наша молодая команда прибавляет. Хочу поздравить Самару с победой.

На что «Крылья Советов» претендуют? Мы идем от игры к игре. Нам непринципиален соперник — «Зенит» или «Динамо». Это не важно для нас. Мы спокойно готовимся. Во всех матчах настраиваемся только на победу. Посмотрим, как сезон закончится», — сказал Сергеев.