Дмитрий Сычев рассказал об ожиданиях от октябрьских матчей сборной России
Российский футболист Дмитрий Сычев рассказал об ожиданиях от матчей сборной России в отборе к ЧМ-2022. Одна из встреч пройдет в Казани — против Словакии 8-го октября.
— Насколько важно, что сборная играет не в Москве, как многие привыкли?
— Московская публика избалована футболом и все в столице происходит. Большая роль сборной в том, чтобы показывать футбол в регионах, чтобы было понимание, что у нас сборная одна на всех.
— Какие ожидания от матчей сборной?
— Только победа. Мы подготовим болельщиков так, чтобы гнали сборную за победой. Мы всегда верим в нашу сборную и как болельщики ее поддерживаем. В этих играх нам точно нужны шесть очков. Новый тренер, новые лица. Думаю, у людей интерес к сборной возрос.
— Посмотрели ли поле
— Да, я в инстаграме написал, что газон — топ. Ситуация тут была острая, как понимаю. Была дискуссия. Но надеюсь, что разрешилось все мирно и ребята будут играть на качественном газоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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