Дмитрий Сычев рассказал об ожиданиях от октябрьских матчей сборной России

Российский футболист Дмитрий Сычев рассказал об ожиданиях от матчей сборной России в отборе к ЧМ-2022. Одна из встреч пройдет в Казани — против Словакии 8-го октября.

— Насколько важно, что сборная играет не в Москве, как многие привыкли?

— Московская публика избалована футболом и все в столице происходит. Большая роль сборной в том, чтобы показывать футбол в регионах, чтобы было понимание, что у нас сборная одна на всех.

— Какие ожидания от матчей сборной?

— Только победа. Мы подготовим болельщиков так, чтобы гнали сборную за победой. Мы всегда верим в нашу сборную и как болельщики ее поддерживаем. В этих играх нам точно нужны шесть очков. Новый тренер, новые лица. Думаю, у людей интерес к сборной возрос.

— Посмотрели ли поле

— Да, я в инстаграме написал, что газон — топ. Ситуация тут была острая, как понимаю. Была дискуссия. Но надеюсь, что разрешилось все мирно и ребята будут играть на качественном газоне.