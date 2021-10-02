Билялетдинов, Сычев и другие экс-игроки сборной России проведут уроки футбола в Татарстане
РФС организует уроки футбола в Республике Татарстан.
В мероприятии примут участие экс-игроки сборной России Динияр Билялетдинов, Руслан Пименов, Дмитрий Сычев и Дмитрий Хлестов. Футболисты побывают в Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Альметьевске, Чистополе и Казани, где на центральных стадионах проведут уроки футбола
Всего в уроках футбола примут участие около 1800 детей разного возраста. Все мероприятия пройдут в рамках промо к матчу национальных сборных России и Словакии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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