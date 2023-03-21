Обляков: «Отлично, что меня пригласили в сборную России. Хочется закрепиться»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков поделился эмоциями от возвращения в национальную команду.

— Каково быть единственным футболистом от ЦСКА в сборной? Не скучно?

— Нет, знаю ребят. Со всеми можно пообщаться.

— Федотов, отвечая на вопрос о том, что сейчас «Спартак» — базовый клуб сборной, сказал, что армейцы делают ставку на молодняк. А когда из молодежи ЦСКА можно будет увидеть кого-то в сборной?

— Интересный вопрос. Много новичков есть, думаю, им надо еще набраться опыта. Посмотрим, как пойдет.

— Вы вернулись в основную сборную спустя три года. Какие чувства?

— Приятно было, удивлен, давно не вызывали. Отлично, что пригласили. Хочется закрепиться.

— Уже успели прочувствовать все требования Валерия Георгиевича?

— Да, уже где-то начинаю понимать, что требует Валерий Георгиевич.

— В чем главная сила Ирана?

— Пока не разбирали соперника. У иранцев недавно сменился тренер.

— Интересно было бы сыграть со сборной Афганистана?

— Интересный вопрос, конечно. Не знаю. Какая разница? Если надо играть, то будем играть с кем угодно.

— Проще побеждать сборные Ирана, Афганистана?

— Мы выходим играть каждую игру. Каждый футболист выходит, чтобы победить. Не важно с кем он играет. Мы же не выходит против Испании, чтобы проигрывать. А против Афганистана, чтобы выигрывать. И легче или тяжелее — я не знаю.

— Можно ли сказать, что турнир, который будет организован летом — глоток свежего воздуха?

— Наверно, провести турнир с официальными матчами приятнее, чем играть товарищеские игры. Интереснее.

— Сборная России сыграет дома. На сколько это увеличивает мотивацию?

— При своих болельщиках всегда приятнее играть. Они поддерживают, гонят вперед, придают сил.

В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана, а три дня спустя — против сборной Ирака.