Караваев: «Спартак» — базовый клуб сборной? Клубные вещи нужно оставлять на втором плане»
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о впечатлениях от старта мартовского сбора сборной России.
— Какое настроение в сборной, учитывая, что «Спартак» — базовый клуб для национальной команды?
— Все отлично. Клубные вещи нужно оставлять на втором плане. Все великолепно, все друг в другом общаются.
— Пахнет ли в сборной спартаковским духом?
— Не пахнет, пахнет духом сборной.
— Каково приезжать в сборную после клубного поражения?
— Естественно, неприятно проигрывать, но настроение боевое.
— Где конкуренция выше: в сборной или в «Зените»?
— Везде конкуренция. Сложно так ответить.
— Летом сборная примет участие в азиатском турнире.
— Спокойно воспринимаю это. Если надо играть, сыграем. Самое важное — играть с хорошими соперниками.
Сборной России предстоит провести два товарищеских матча: против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).