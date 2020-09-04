Илья Геркус: «Сравните грустного Дзюбу в «Зените» и безжалостного вчера»

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал игру форварда сборной России Артема Дзюбы в матче Лиги наций против Сербии (3:1).

Нападающий «Зенита» оформил дубль в игре с сербами, еще один мяч забил защитник Вячеслав Караваев.

«Про сборную. Не в первый раз уже у меня впечатление, что в сборной ребятам играть интереснее, чем в клубах. Туда охотно едут, там хорошо, играют друг за друга», — написал в своем Telegram-канале Геркус.

«Скажу неполиткорректно: это единственный такой остался клуб, где все свои, нет легионеров. И парни в том числе доказывают сами себе и друг другу, что они лучше этих самых легионеров.

Ну и тренерский фактор. Черчесов нашел с ними правильную интонацию: отец-командир. Строгий, но справедливый. За отца-командира русский человек подвиг совершать готов.

Сравните грустного Дзюбу в «Зените» в последних двух играх и яростного и безжалостного вчера. Четкого Караваева. Зобнина. Да даже Шунина. В нашей сборной другая самоотдача, другое товарищество.

Сербский коллектив на их фоне выглядел толпой недавно познакомившихся людей. Хотя там собраны прекрасные игроки. Игроки классных европейских клубов. А команда средняя.

Следующая игра с Венгрией. Венгры очень непростая сборная. Обыграли турков. Давайте поддержим наших", — подытожил Геркус.

Следующий матч сборная России в Лиге наций проведет в воскресенье, 6 сентября, против Венгрии.