Дивеев: «Спасибо Черчесову, что дал людям шанс болеть за Россию»
Дивеев поблагодарил Черчесова за то, что он дал людям шанс болеть за Россию
Защитник сборной России Игорь Дивеев рассказал, как отреагировал на уход Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.
— Что было после матча с Данией?
— То, что было после матча, осталось там. Много всего было.
— У тебя было ощущение, что это последний матч Черчесова?
— Нет.
— Почему?
— Ну, он сказал нам: «Готовимся, у нас отбор на чемпионат мира».
— Твоя реакция на уход Черчесова из сборной?
— Спокойная. Хочется сказать ему спасибо за то, что наша команда на чемпионате мира дошла до четвертьфинала. Спасибо, что дал людям шанс болеть за Россию, дал веру.
Станислав Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России в июле 2021 года.
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