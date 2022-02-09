Федор Кудряшов сообщил о расставании со своей женой

Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов сообщил, что расстался со своей супругой Анастасией.

«Я с женой прожил счастливую семейную жизнь. Она подарила мне замечательных детей, которых мы воспитываем и будем воспитывать вместе. Я благодарен ей за все, что она делает для меня и наших сына и дочки! Время идет, мы меняемся, мы взрослеем, появляются новые цели, осознанности...



Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху. Тому, что у Насти сейчас есть своя личная жизнь, я очень рад! Счастливая женщина — это счастье для всех! Жизнь нам и дана для счастья», — написал у себя в Instagram Кудряшов.

У Федора и Анастасии Кудряшовых есть два ребенка: дочь Милана и сын Никита.

В сезоне-2021/22 Кудряшов провел 20 матчей за «Антальяспор» и не отличился результативными действиями.