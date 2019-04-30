Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев сказал, что продолжает следить за матчами сборной России. Голкипер защищал цвета национальной команды с 2004 по 2018 год и завершил международную карьеру после ЧМ-2018.

- Стараюсь по возможности смотреть матчи сборной. Вот последнюю с Казахстаном смотрел, - сказал Акинфеев в эфире "России 24".

- Чья игра вам больше всего нравится из вратарей, которые претендуют на место в сборной?

- Сейчас в "Краснодаре" появился талантливый Сафонов, и Гильерме достойно защищает, и Лунев. У меня нет критериев, главное, чтобы сборная пропускала меньше. Это нормальные вещи. Потому что ходить и рассказывать: "Вот, я сейчас ушел, вы напропускаете, это глупо, тупо и неправильно.