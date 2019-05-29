Игнатьев не приедет в сборную России, Миранчук проходит процедуры

Врачи сборной России осмотрели некоторых футболистов, вызванных на матчи отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра, в связи с имеющимися небольшими проблемами со здоровьем.

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук будет продолжать проходить физиотерапевтические процедуры, чтобы максимально быстро восстановиться после незначительной травмы связки голеностопного сустава.

Защитник "Локо" Владислав Игнатьев не приедет в сборную России и будет проходить лечение в расположении клуба. Он пропустил последние игры премьер-лиги из-за повреждения коленного сустава - у игрока остается незначительный дискомфорт.

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 3 очка. В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры - 19.00, время московское), 11 июня - Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию обоих встреч.

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