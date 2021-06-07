«О возвращении Газизова можно сказать так: папа вернулся домой». Интервью Александра Беленова

Вратарь «Уфы» — о прошедшем сезоне, Газизове и сборной России.

Минувший сезон для «Уфы» нельзя назвать простым. Судьба команды в РПЛ решилась в самом последнем туре. По ходу сезона командой руководили три разных тренера — Евсеев, Рахимов и Стукалов. Происходило множество изменений в руководстве клуба. Тем не менее «Уфа» смогла выдержать все трудности и сейчас спокойно готовится к новому сезону в Москве.

Корреспондент «СЭ» пообщался с голкипером «Уфы» Александром Беленовым о результатах прошедшего сезона, возвращении Шамиля Газизова и предстоящем Евро-2020.

Не надо бороться за те места, за которые боролись в прошлом году. Лично у меня мысли о еврокубках

— Как оценишь результаты «Уфы» в прошедшем сезоне, когда все эмоции уже улеглись?

— Недоволен выступлением «Уфы». Все-таки хотелось бы не за выживание бороться. А так — концовка сезона удовлетворила, учитывая, как все складывалось, на каких местах находились, какое было давление.

— Было ли уже собрание команды, на котором ставились задачи на следующий сезон?

— Нет, пока никаких собраний не было. Мы только вчера вечером прилетели в Москву на медосмотр. Сегодня у нас будет собрание и тренировка. Думаю, там что-то скажут. Наверное, каждый для себя понимает, что не надо бороться за те места, за которые боролись в прошлом году. Надо постараться забраться повыше. Лично у меня есть мысли о еврокубках.

— Какой матч в прошедшем сезоне стал самым ярким для тебя?

— Наверное, победа над «Спартаком» — 3:0. Это яркое событие. «Спартак» — большой раздражитель, скажем так. Конечно, приятно играть на хорошем стадионе в Москве против сильного соперника. Считаю, мы тогда выиграли по делу. Могли и больше забить, но перебарщивать не надо. Были и другие хорошие игры. Могу отметить матч с «Ахматом» дома, когда мы выиграли. С «Тамбовом» у нас была игра, когда летело вообще все. Бывали и не очень хорошие матчи, когда все залетало нам.

— Можешь сейчас вспомнить атмосферу в раздевалке после победы над «Спартаком»?

— Не было каких-то запредельных эмоций. Порадовались и забыли. Эта победа дала важные три очка, но в таблице мы находились в хвосте. Нам надо было подниматься. Если бы мы не смогли выполнить задачу, то эта победа ничего не значила бы.

— Какое поражение было самым обидным в прошедшем сезоне?

— От «Зенита», конечно. Проиграли 0:6, этот рубец остался на моем сердце. Наверное, можно еще отметить игры с «Рубином», когда они нам два раза по трешке отгрузили. Вообще без шансов в обоих матчах. В двух встречах провалились, сыграли плохо, ни у кого ничего не получалось. Был еще матч с «Локомотивом», где я совершил результативную ошибку, проиграли 0:1. Не очень приятный момент. На самом деле любое поражение с крупным счетом — это всегда боль для вратаря.

Шамиль Газизов. Фото Валерий Шахов

С Газизовым мы не братаны

— В прошедшем сезоне пост главного тренера «Уфы» занимали три человека — Евсеев, Рахимов, Стукалов. Как ты думаешь, почему они так часто менялись?

— Почему менялись — не знаю, этот вопрос нужно задавать руководству. А так — если тренер не дает результата, то он уходит. Это нормальная практика для всех команд. Просто в каждом клубе свои понятия о результате: кто-то борется за выживание, кто-то — за первую тройку.

— В марте этого года на пост генерального директора вернулся Шамиль Газизов. Как к этому отнеслись в команде?

— О возвращении Газизова можно сказать так: папа вернулся домой. Он один из основателей этого клуба, он поднимал его с самых низов. Все ребята восприняли это только с позитивной стороны. Нам иногда не хватало Шамиля Камиловича, каких-то эмоций и просто поддержки. Он разносторонний человек. Может напихать, а может похвалить. Его приход дал нам определенный толчок.

— Часто ли ты с ним общаешься лично?

— По мере надобности. Скажем так, не братаны.

— Как бы ты охарактеризовал Газизова?

— Он очень умный и прагматичный человек, когда дело касается достижения результатов. Он открытый, с ним можно поговорить на любые темы. Наверное, это самые главные его качества.

— Есть мнение, что Газизов лично занимался твоим переходом в «Уфу» в 2017 году. Насколько это правда?

— Если я здесь, то, наверное, это не прошло без его ведома. В этой истории большую роль сыграл Сергей Богданович Семак. Он мне лично звонил несколько раз. Рассказывал многие вещи — как команда планирует играть при нем, какой он видит мою роль в команде. Естественно, без руководства этого бы не случилось.

Сборная в мою сторону, похоже, не смотрит

— Обидно, что не получил вызова в сборную на Евро-2020?

— Тема со сборной уже заезженная. С 2017 года бывали неудачные выступления, бывали хорошие сезоны. Например, когда мы попали в еврокубки. В мою сторону, похоже, не смотрят. Я просто делаю свое дело.

— Разговаривал со Станиславом Черчесовым на эту тему?

— Нет, общения не было.

— Есть ли у тебя какой-то оптимизм перед Евро? Сможет ли наша сборная показать достойную игру?

— Это вопрос к людям в сборной, я не могу об этом что-то сказать. Как болельщик я хочу пожелать парням обойтись без травм. Надеюсь, что команда будет радовать нас.

Ты можешь быть Нойером, но никуда не попадешь, если твой агент не входит в нужные круги

— Ты говорил, что готов спокойно играть до 40 лет. Планируешь еще несколько лет выступать на самом высоком уровне?

— А почему нет? Не вижу преград для этого, если будет все нормально со здоровьем. В последнее время все хотят видеть молодых игроков, юных вратарей. Я считаю, что любой человек вполне способен играть до 40 лет. Это доказывают европейские чемпионаты. Например, в Италии люди в 38 лет играют на ведущих ролях в топовых командах.

— Значит, мыслей о каком-то плавном завершении нет. Это радует.

— У меня еще очень многое впереди!

— По данным Transfermarkt , твой контракт рассчитан до 2022 года. Намерен ли ты продлить действующее соглашение или есть другие мысли по этому поводу?

— Это неверная информация, мой контракт действует дольше. Я думаю, что необходимо отталкиваться от себя, от своей игры. Если что-то будет, то пройдет мое обсуждение с руководителями клуба.

— Кто-то из российских топ-клубов связывался с тобой в последнее время?

— Нет. Это невозможно, если у тебя нет определенного круга агентов. Ты можешь быть Нойером, но ты никуда не попадешь, если твои агенты не входят в эти самые круги.

Александр Беленов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Мы, старшие ребята, в приставки уже не играем и в тик-токах не сидим

— С кем у тебя в команде наиболее близкие отношения?

— В принципе, отношения со всеми хорошие. Наверное, больше общаюсь со старшими ребятами. Это Олег Иванов, Боян Йокич, Пашка Аликин, Саня Сухов, Леха Никитин. У нас больше общих интересов. В приставки мы уже не играем, в тик-токах не сидим.

— Вы как-то собираетесь вместе, чтобы проводить время?

— Мы можем прийти друг к другу в гости, это не проблема. Обычно стараемся собираться всей командой с женами, девушками. Общение всегда сплачивает коллектив, это очень нужно. Единство важно, ибо если каждый будет тянуть на себя одеяло, то ничего не получится.

— Есть мнение, что «Уфа» — семейная команда. Это сформировалось из подобной атмосферы?

— Думаю, да. У нас всегда есть уважение и поддержка друг друга. Если человек что-то делает не так, то ему это выскажут. Наверное, можно сказать, что новый тренерский штаб дает нам очень многое — где-то поддерживает, где-то пихает, но все это в адекватных размерах.

— Почему к «Уфе» всегда приковано столько внимания со стороны СМИ?