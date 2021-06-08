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Захарян рассказал, кто его поддерживал в первые дни в сборной России

15:39
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна рассказал, удалось ли ему пообщаться с кем-то из игроков национальной команды.

«Приехал, со всеми ребятами увиделся. Все поздравили, Дзюба лично поздравил. Коллектив очень хороший. В сборной пока мало времени провел, не особо получилось со всеми пообщаться. С Джикией немного поговорили, он меня поддерживал на тренировках, подбадривал после каких-то неудач», — рассказал Захарян.

В сезоне-2020/21 Захарян дебютировал в основном составе «Динамо» в возрасте 17 лет. В минувшем сезоне на его счету 3 гола и 5 результативных передач. В мае 2021 года футболист был впервые вызван в сборную России, но из-за болезни он не сможет помочь команде на Евро-2020.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=0cFhq_JM0as

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Виктория Кравченко все материалы автора
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