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Селихов: «Очень рад дебютировать за национальную сборную России»

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер Александр Селихов поделился эмоциями после дебюта в составе сборной России.

Он вышел в стартовом составе национальной команды в товарищеском матче против Таджикистана и отыграл весь первый тайм (0:0).

«Очень рад дебютировать за национальную сборную России.

Спасибо всем за поддержку. Мы к этому очень долго шли», — написал Селихов в социальных сетях.

Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.

Александр Селихов
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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