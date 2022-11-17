Селихов: «Очень рад дебютировать за национальную сборную России»

Голкипер Александр Селихов поделился эмоциями после дебюта в составе сборной России.

Он вышел в стартовом составе национальной команды в товарищеском матче против Таджикистана и отыграл весь первый тайм (0:0).

«Очень рад дебютировать за национальную сборную России.

Спасибо всем за поддержку. Мы к этому очень долго шли», — написал Селихов в социальных сетях.

Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.