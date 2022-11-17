Быстров: «Матч с Таджикистаном, прежде всего, нужен для тренерского штаба, чтобы посмотреть новичков»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил игру команды в товарищеском матче против команды Таджикистана (0:0).

«Ничего страшного не произошло: этот матч, прежде всего, нужен для тренерского штаба, чтобы посмотреть новичков, на что они способны и в каких они кондициях. Чтобы было понимание, на кого в дальнейшем мы можем рассчитывать и кто будет готов представлять нашу сборную», — написал Быстров в Telegram-канале.

Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.