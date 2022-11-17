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17 ноября, 23:22

Быстров: «Матч с Таджикистаном, прежде всего, нужен для тренерского штаба, чтобы посмотреть новичков»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил игру команды в товарищеском матче против команды Таджикистана (0:0).

«Ничего страшного не произошло: этот матч, прежде всего, нужен для тренерского штаба, чтобы посмотреть новичков, на что они способны и в каких они кондициях. Чтобы было понимание, на кого в дальнейшем мы можем рассчитывать и кто будет готов представлять нашу сборную», — написал Быстров в Telegram-канале.

Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведет 20 ноября в Ташкенте против сборной Узбекистана.

Владимир Быстров
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
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