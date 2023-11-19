Главный тренер сборной Кубы: «Сильные стороны сборной России — владение мячом и защита. У вас очень молодая команда»

Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо поделился впечатлениями от посещения России и поделился ожиданиями от товарищеского матча с российской сборной.

— В чем видите сильные стороны сборной России?

— Сильная сторона российской сборной заключается во владении мячом и игре в защите. У вас очень молодая команда.

— На что сборная России могла бы претендовать в Золотом кубке КОНКАКАФ?

— У России есть все шансы играть в этом кубке. В следующем году будет приглашен Катар. Может, другие сборные, в том числе европейские, тоже смогут принять участие.

— Готовы ли поработать в России?

— Если поступит такое предложение, с удовольствием!

— Что бы увезли из России на память — водку, шапку-ушанку или балалайку?

— Материальные вещи не так интересны, как воспоминания. Важно, что мы привезем фотографии отсюда, картины и воспоминания.

— СССР поставлял Кубе свои автомобили — «Жигули». Удалось прокатиться? Какие впечатления оставил наш автопром?

— Каждый день мы видим советские автомобили на Кубе. Те, у кого они остались, очень сильно о них заботятся и относятся очень бережно.

Товарищеский матч Россия — Куба состоится в понедельник, 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).