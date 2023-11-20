Погребняк, Глушаков и Самедов провели автограф-сессию в Волгограде перед матчем Россия — Куба

Бывшие футболисты сборной России Павел Погребняк, Денис Глушаков и Александр Самедов провели автограф-сессию для болельщиков перед товарищеским матчем национальной команды против Кубы.

Мероприятие прошло рядом со стадионом «Волгоград Арена», на которой пройдет игра. Чтобы попасть к звездам, болельщикам пришлось отстоять длинную очередь.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Товарищеский матч Россия — Куба состоится в понедельник, 20 ноября на стадионе «Волгоград Арена». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.