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Сегодня, 19:04

Погребняк, Глушаков и Самедов провели автограф-сессию в Волгограде перед матчем Россия — Куба

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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывшие футболисты сборной России Павел Погребняк, Денис Глушаков и Александр Самедов провели автограф-сессию для болельщиков перед товарищеским матчем национальной команды против Кубы.

Мероприятие прошло рядом со стадионом «Волгоград Арена», на которой пройдет игра. Чтобы попасть к звездам, болельщикам пришлось отстоять длинную очередь.

Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Товарищеский матч Россия — Куба состоится в понедельник, 20 ноября на стадионе «Волгоград Арена». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Александр Самедов
Денис Глушаков
Павел Погребняк
Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
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