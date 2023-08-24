Главный тренер «Реал Сосьедад» поблагодарил Карпина за невызов Захаряна в сборную России

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о невызове полузащитника клуба Арсена Захаряна в сборную России в сентябре.

«Главный тренер сборной России Валерий Карпин уже высказался о невызове Захаряна в сборную России. Наш главный тренер на предматчевой пресс-конференции поблагодарил Валерия Георгиевича за это», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В августе Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад». 20-летний россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29. В четверг стало известно, что полузащитник попал в заявку испанской команды на матч 3-го тура ла лиги против «Лас-Пальмас», который пройдет 25 числа.

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. Всего в список вошли 36 футболистов. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.