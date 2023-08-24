Игнатьев: «В «Спартаке» приоритет отдан тому, как забить, а как не пропустить — идет на втором плане»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о расширенном составе национальной команды, в который вошли шесть игроков «Спартака».

— Практически вся оборона сборной состоит из игроков «Спартака» — насколько это правильное решение, учитывая большое количество пропущенных мячей?

— Пропущенные мячи «Спартака» — это не есть плод игрового неумения отдельно взятых людей. Это неотлаженные групповые взаимодействия. Отсюда идут ошибки, которые не связаны с индивидуальным проявлением. Это есть во многих командах и связано с взаимодействием умеющих играть футболистов, — приводит Metaratings.ru слова Игнатьева.

— Настолько плох Гильермо Абаскаль, что не может с неплохими ресурсами справиться и наладить их взаимодействие?

— Это не обязательно Абаскаль. Абаскаль дает им задания, определяет тактическое направление. Не хватает либо времени, либо ответственности, либо не могут разделить ситуацию, когда осуществляют переход из атаки в оборону. У «Спартака» защитники много играют в атаке и приоритет отдан тому, как забить, а как не пропустить — идет на втором плане. Поэтому я бы не стал говорить о неумелых действиях.

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. Всего в список вошли 36 футболистов. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.