Глава комитета по этике РФС: "Слова Погребняка совершенно недопустимы"

Глава комитета РФС Семен Андреев назвал недопустимыми слова нападающего "Урала" Павла Погребняка по поводу выступления за сборную России темнокожих футболистов.

В интервью "КП" 35-летний форвард сказал, что ему смешно, когда "темнокожий игрок выступает за сборную России".

– Если поступит обращение от лиги или от соответствующих лиц, органов РФС, то обязательно будем рассматривать. Лучше обращаться к ним, будут ли они подавать, – сказал Андреев.

– Каково ваше отношение к этому?

– Я еще не прочитал его слова, только вернулся из командировки. В принципе это совершенно недопустимое обращение. Почему темнокожий не может играть за национальную команду России? Он является гражданином страны и имеет такие же права, как любой гражданин РФ, в том числе играть за сборную страны.

Погребняк выступал за сборную России с 2006 по 2012 годы, форвард провел 33 матча и забил восемь мячей. (Арман Мкртчян)​

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